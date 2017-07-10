موعد مباريات ربع نهائي كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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أسفر دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م عن تأهل 8 أندية إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, علماً بأن 4 أندية منها ستكون عربية مما يُعزز من آمال الأندية العربية كثيراً في إحراز لقب كأس الإتحاد الأفريقي كما هو الحال في مسابقة دوري أبطال أفريقيا, وخاصة بعدما غابت الأندية عن منصة التتويج في العام الماضي في بطولتي أفريقيا.

هذا وسوف تُقام مباريات الدور ربع النهائي في شهر سبتمبر المقبل, حيث تُقام مباريات الذهاب على مدار 3 أيام من الشهر وهي 8 و9 و10, فيما تُقام مباريات الإياب على مدار 3 أيام أيضاً من الشهر ذاته وهي 15 و16 و17 على أن تكون هذه الأيام هي الموافقة الجمعة والسبت والأحد.

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وكانت الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي هي فريق الأفريقي التونسي وفريق الفتح الرباطي المغربي وفريق الصفاقسي التونسي وفريق مولودية الجزائر الجزائري وفريق ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي وفريق زيسكو يونايتد الزامبي وفريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية وفريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.

وسيشهد هذا الدور مواجهات نارية من العيار الثقيل من بينها ديربي مغاربي بين كلاً من فريق الإفريقي وفريق مولودية الجزائر, كما سيشهد أيضاً ديربي مغاربي أخر سيجمع بين كلاً من فريق الصفاقسي وفريق الفتح الرباطي, فيما يواجه فريق ريكرياتيفو دو ليبولو نظيره فريق سوبر سبورت يونايتد, بينما يواجه فريق مازيمبي نظيره فريق زيسكو يونايتد.