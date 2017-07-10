تعرف على جدول مباريات أرسنال في معسكره الصيفي 2017 م

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إتجه فريق أرسنال الإنجليزي يوم أمس الأحد إلي أستراليا وذلك من أجل خوض معسكره الصيفي, والذي سيخوض في إطاره العديد من المباريات الودية من العديد من الأندية وذلك تحضيراً للموسم المقبل وحتى يكون الفريق جاهزاً على جميع الأصعدة سواء النواحي البدنية أو الفنية, وخاصة وأن الموسم الجديد سينطلق في مطلع شهر أغسطس المقبل مما يجعل الجميع في الفريق اللندني في حالة تأهب لإنطلاقة الموسم وخاصة وأن تركيز الجميع في فريق أرسنال سوف يكون بشكل رئيسي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ فريق أرسنال معسكره الصيفي من دولة أستراليا وسوف يخوض بها لقائين, وسيكون الأول أمام فريق سيدني الأسترالي في يوم 13-7 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الثاني فسوف يكون أمام فريق ويسترن سيدني الأسترالي في يوم 15-7 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وبعدها يتجه فريق أرسنال إلي دولة الصين وسوف يخوض فيها لقائين أيضاً ولكن من العيار الثقيل, ففي اللقاء الأول يصطدم بفريق بايرن ميونخ الألماني في يوم 19-7 وذلك في تمام الساعة 14:20 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:20 ظهراً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الثاني فسيكون أمام فريق جاره اللندني فريق تشيلسي الإنجليزي في يوم 22-7 وذلك في تمام الساعة 14:40 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:40 ظهراً بتوقيت القاهرة.

أما ختام المعسكر الصيفي لفريق أرسنال فسيكون في العاصمة الإنجليزية لندن وذلك من خلال المشاركة في كأس الإمارات والتي سيخوض فيها لقائين أيضاً, وسيكون الأول أمام فريق بنفيكا البرتغالي في يوم 29-7 وذلك في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:20 مساءً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الثاني فسيكون أمام فريق إشبيلية الإسباني في يوم 30-7 وذلك في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن ثم يبدأ فريق أرسنال موسمه بشكل رسمي في يوم 6-8 حينما يواجه جاره اللندني فريق تشيلسي على ملعب ويمبلي في إطار بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية, وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة, على أن يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم 11-8 حينما يستقبل على ملعبه الإمارات فريق ليستر سيتي وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.