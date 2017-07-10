روما يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق روما الإيطالي يرغب في التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة نادي العاصمة الإيطالية في تعويض رحيل الفرعون المصري محمد صلاح بإتجاه فريق ليفربول الإنجليزي في الصيف الحالي, ولكن العائق الأبرز أمام نادي روما هو المبلغ الذي تطلبه إدارة نادي مانشستر يونايتد مقابل التخلي عن لاعبها الفرنسي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة وهو مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

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ولكن إدارة نادي روما برئاسة جيمس بالوتا والمدير الرياضي الجديد للنادي مونشي لن يفقدا الأمل في الصفقة, وسيقومان بكل ما يلزم من أجل تخفيض قيمة الصفقة ولو قليلاً أو تقديم عرض جديد من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية, وذلك نظراً لرغبة دي فرانشيسكو مدرب فريق روما الجديد في ضم اللاعب إلي صفوف فريقه في الموسم المقبل.

وكان الفرنسي أنتوني مارسيال قد عانى في الموسم الماضي من قلة المشاركة بصفة أساسية رفقة فريقه مانشستر يونايتد وتحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو, ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن الفرنسي أنتوني مارسيال قد أكد منذ أسبوعين تقريباً بأنه لا يرغب في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل القريب وذلك عقب العديد من الشائعات التي ربطت إسمه بعدة أندية أوروبية.