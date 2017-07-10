تعرف على جدول مباريات تشيلسي في معسكره الصيفي 2017 م

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يعود فريق تشيلسي الإنجليزي إنطلاقاً من اليوم الأثنين إلي تدريباته من جديد في مقر النادي اللندني, وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل مع مطلع شهر أغسطس المقبل, وبكل تأكيد ستكون الضغوطات كبيرة للغاية على فريق البلوز ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بعدما فاز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي, مما يعني أنه سيكون مُطالباً من جانب جماهيره بالمحافظة على اللقب بالرغم من أن الجميع في النادي يعلم صعوبة ذلك كثيراً نظراً للتدعيمات التي تقوم بها الأندية المنافسة حتى الآن في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولكن وقبل إنطلاقة الموسم سيخوض فريق تشيلسي معسكره الصيفي لوضع أخر اللمسات على جميع عناصر الفريق والإستعداد بأفضل صورة ممكنة للموسم الجديد سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البدنية بشكل خاص, وعلى غير العادة في السنوات الآخيرة لن يُسافر فريق تشيلسي إلي الولايات المتحدة الأمريكية.

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ولكنه سيتجه أولاً إلي دولة الصين وهناك سوف يخوض مباراة واحدة ودية والتي ستجمعه بجاره اللندني فريق أرسنال الإنجليزي في يوم 22-7, وذلك في تمام الساعة 14:40 عصراً بتوقيت مكة المكرمة و13:40 ظهراً بتوقيت القاهرة.

ومن ثم سيتجه فريق البلوز بعدها مباشرة إلي دولة أستراليا والتي سيخوض فيها لقائين, وسيكون الأول أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في يوم 25-7 وذلك في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الثاني فسوف يكون أمام فريق إنتر الإيطالي في يوم 29-7 وذلك في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وبعد ذلك سيعود الفريق مباشرة إلي العاصمة الإنجليزية لندن من أجل خوض مباراة بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية أمام جاره اللندني فريق أرسنال على ملعب ويمبلي, وذلك في يوم 6-8 في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة, على أن يبدأ الفريق مشواره في البريمرليغ في يوم 12-8 حينما يستقبل فريق بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.