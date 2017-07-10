لاعب تشيلسي يدخل ضمن أولويات برشلونة في الصيف الحالي

كشفت إذاعة كادينا كوبى الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني قد بدأ في التفكير جدياً في التعاقد مع الظهير الأيمن الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك كحل بديل بعد فشله حتى الآن في الظفر بخدمات الظهير الأيمن الإسباني الآخر هيكتور بيليرين لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.
وكان فريق برشلونة ومنذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية وهو يُطارد اللاعب الإسباني هيكتور بيليرين, ولكن العائق الأبرز أمامه كان الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال والذي رفض تماماً فكرة التخلي عن مدافعه الإسباني في الصيف الحالي وخاصة وأنه يرغب رفقة فريقه في المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل, مما جعل إدارة نادي أرسنال تُغلق جميع الطرق في وجه فريق برشلونة بالرغم من طلب اللاعب هيكتور بيليرين بالسماح له بالرحيل.
أما الأمر الذي دفع إدارة النادي الكتالوني للتفكير في لاعب فريق تشيلسي سيزار أزبيليكويتا هو أن الفريق اللندني قد تعاقد بشكل رسمي يوم أمس الأحد مع المدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي, مما قد يجعله يتخلى عن لاعبه الإسباني سيزار أزبيليكويتا دون مشاكل, ولكن ذلك الأمر إن حدث فإنه لن يحدث بسهولة نظراً لآن المدرب أنطونيو كونتي يرغب في تدعيم صفوف فريقه من أجل الموسم المقبل وليس التخلي عن لاعب مقابل التعاقد مع لاعب أخر في نفس مركزه.
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