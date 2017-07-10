تعرف على جدول مباريات مانشستر يونايتد في معسكره الصيفي 2017 م

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إتجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم أمس الأحد إلي دولة الولايات المتحدة الأمريكية, وذلك من أجل خوض معسكره الصيفي والذي سيقوم فيه بخوض العديد من المباريات الودية مع العديد من الأندية تحضيراً للموسم المقبل والذي سينطلق بدوره في مطلع شهر أغسطس المقبل.

وشهدت قائمة فريق مانشستر يونايتد التي إستدعاها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حضور أبرز عناصر الفريق, وهم دافيد دي خيا – سيرخيو روميرو – ماتيو دارميان – أنطونيو فالنسيا – ديلي بليند – فيل جونز – فيكتور لينديلوف – ماركوس روخو – كريس سمالينغ – لوك شو – مايكل كاريك – مروان فيلايني – أند هيريرا – بول بوغبا – جيسي لينغارد – خوان ماتا – هينريك مخيتاريان – أشلي يونغ – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد – روميلو لوكاكو.

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وسيخوض فريق مانشستر يونايتد لقائه الودى الأول أمام فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في يوم 16-7 وذلك في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الثاني فسيكون أمام فريق ريال سالت ليك الأمريكي في يوم 17-7 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

وفي اللقاء الثالث يواجه فريق مانشستر يونايتد جاره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في يوم 21-7 وذلك في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الرابع فسوف يكون أمام فريق ريال مدريد الإسباني في يوم 23-7 وذلك في تمام الساعة 23:05 مساءً بتوقيت القاهرة, أما لقائه الآخير في الولايات المتحدة الأمريكية فسوف يكون أمام فريق برشلونة الإسباني في يوك 27-7 وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

ومن بعدها سيعود فريق مانشستر يونايتد إلي القارة الأوروبية لخوض لقائين وديين, وسيكون الأول أمام فريق فاليرينغا النرويجي في يوم 30-7 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الثاني فسيكون أمام فريق سامبدوريا الإيطالي في يوم 2-8 وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ليبدأ بعدها الموسم بشكل رسمي حينما يواجه فريق ريال مدريد ضمن بطولة السوبر الأوروبي, وذلك في يوم 8-8 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة, على أن يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم 13-8 حينما يستقبل فريق وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد, وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.