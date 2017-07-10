بطل أوروبا يستعد للموسم الجديد كمرشح بارز للتتويج بالثلاثية

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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني للدخول في غمار الموسم الجديد 2017 – 2018 م وهو مرشح بارز للتتويج بجميع الألقاب الممكنة, وذلك نظراً لما يمتلكه الفريق الملكي من تشكيلة قوية للغاية والتي كانت معظمها من عناصر الموسم الماضي, ولكن تم إضافة عليها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية 4 عناصر أخرى شابة وهم المدافع فاليخو ومتوسط الميدان ماركوس لورينتي والظهير الأيسر تيو هيرنانديز وصانع الألعاب داني سيبايوس.

وفي مقابل ذلك لم يتخلى الفريق الملكي في الصيف الحالي سوى عن لاعبه الواعد إنزو زيدان ومهاجمه الشاب ماريانو دياز ومدافعه المخضرم كيبلير بيبي, ليبقى الآن الشك يحوم حول مستقبل الكولومبي خاميس رودريغز والذي يرغب في الرحيل عن البيت الملكي بإتجاه الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتسنى له المشاركة بصفة أساسية من جديد, وذلك بعد المعاناة التي عاشها في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي لم يُعطي خاميس بدوره الفرصة من أجل إثبات نفسه مع الفريق الملكي.

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ولكن رحيل الكولومبي خاميس رودريغز لن يؤثر على الفريق الملكي تماماً ولن يحزن أنصاره أيضاً, وذلك لآن الميرنغي بات على مشارف التوقيع رسمياً مع النجم الإسباني الواعد داني سيبايوس لاعب فريق ريال بيتيس, والذي يُعد واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله.

ليُكمل بذلك الترسانة المحصنة في خط وسط الفريق الملكي والتي يستحق أن يُطلق عليه لقب أفضل خط وسط في العالم, حيث يضم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والكرواتي الآخر ماتيو كوفاسيتش والإسباني إيسكو والإسباني الآخر الواعد ماركوس لورينتي والبرازيلي كاسيميرو إضافة للوافد الجديد داني سيبايوس.