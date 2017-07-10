مهاجم أرسنال يؤكد رغبته في البقاء مع فريقه في الموسم المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الإنجليزي ثيو والكوت قد أكد رغبته في البقاء ضمن صفوف فريقه أرسنال الإنجليزي في الموسم المقبل والقتال من أجل إثبات نفسه مع الفريق وحجز مكان له في التشكيلة الأساسية للفريق اللندني تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر, وذلك بالرغم من أن الفريق اللندني قد تعاقد في الصيف الحالي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي إضافة إلي تواجد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو رفقة الفريق اللندني وعدم رحيله كما كان متوقعاً.

وبالرغم من أن اللاعب ثيو والكوت قد تلقى عرضاً خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من فريق وست هام يونايتد الإنجليزي والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني, إلا أنه يبدو أنه قد إتخذ قراره بعدم المغادرة والمخاطرة بالبقاء رفقة فريق أرسنال, حيث سيكون ثيو والكوت صاحب ال 28 عاماً في وضعية صعبة للغاية إن لم يتمكن من المشاركة أساسياً بصفة دائمة مع الفريق اللندني, فإن نتيجة ذلك هو عدم إستدعاء اللاعب للمشاركة رفقة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

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ومن جهته فإن المدرب الفرنسي أرسين فينغر سيكون من أسعد الأشخاص بقرار مهاجمه ثيو والكوت بعدم الرحيل عن الفريق, وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب بشكل عام وفي الملاعب الإنجليزية بشكل خاص حيث قضى مع الفريق اللندني حتى الآن 11 عاماً.