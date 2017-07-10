سوانزي سيتي يرفع سعر لاعبه الأيسلندي في سوق الإنتقالات

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق سوانزي سيتي الإنجليزي قام برفع سعر لاعب خط وسطه الأيسلندي غيلفي سيغوردسون إلي 50 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في ظل الصراع الكبير عليه من عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسها كلاً من فريق إيفرتون وفريق ليستر سيتي.

هذا وكانت أخر العروض المُقدمة قد وصلت قيمتها إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني من جانب فريق ليستر سيتي, فيما كان نادي إيفرتون يُجهز عرضاً بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني ولكن إدارة نادي سوانزي سيتي قررت عدم التخلي عن لاعبها بهذه السهولة وذلك نظراً لإمكانياته الكبيرة وخبرته في الملاعب الأوروبية وتحديداً في البريمرليغ.

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هذا وكان صانع الألعاب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون صاحب ال 27 عاماً قد سجل في الموسم الماضي رفقة فريقه سوانزي سيتي 9 أهداف وصنع أيضاً 11 هدفاً, مما جعله هدفاً رئيسياً لعدة أندية في الصيف الحالي وخاصة نادي إيفرتون والذي ربما يُعد الوجهة المثالية لصانع الألعاب الأيسلندي.

حيث يسعى فريق إيفرتون في الموسم المقبل لإنهاء البريمرليغ ضمن الأربعة الكبار من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي يليه, كما أنه سيُشارك في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي وهو الأمر الذي سيجعل الأيسلندي غيلفي سيغوردسون يختار مشروع نادي إيفرتون وخاصة مع تواجد الهولندي رونالد كومان كمدرباً للفريق وهو ما يعني نجاح مشروع النادي بنسبة كبيرة للغاية.