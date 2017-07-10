النصر السعودي يستفسر رسمياً عن طلبات الأهلي للاستغناء عن معلول

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قام مجلس إدارة نادي النصر السعودي بإرسال خطاباً رسمي إلى النادي الأهلي المصري اليوم الإثنين، وقد شمل خطاب نادي النصر السعودي المرسل إلى مجلس إدارة النادي الأهلي العديد من الإستفسارات عن طلبات مجلس إدارة النادي الأهلي للاستغناء عن ظهير الفريق اللاعب التونسي علي معلول، وقد خاطبت إدارة نادي النصر السعودي القلعة الحمراء من أجل الاستفسار والتعرف علي طلبات النادي والمبلغ المطلوب للاستغناء عن ظهير الفريق التونسي علي معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

هذا وقد تلقى ظهير النادي الأهلي التونسي علي معلول عرضاً في الفترة الأخيرة من نادي جانجون الفرنسي، الذي يرغم في ضم اللاعب خلال الفترة الحالية، قبيل أن يلتقي النادي الأهلي العرض السعودي من نادي النصر لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، هذا وقد سبق أن مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن”سيد عبد الحفيظ” أن كل العروض التي وصلت النادي الأهلي بشكل رسمي لضم اللاعب مازالت قيد الدراسة.

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وقد أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أنه خلال الأيام القليلة المقبل سوف تعقد جلسة بحضور رئيس النادي الأهلي محمود طاهر والمدير الفني للقلعة الحمراء حسام البدري للبت في العروض المقدمة لضم اللاعب، ويذكر أن نادي النصر السعودي قد رصد بصفة مبدئية ثلاثة ملايين يورو من أجل ضم ظهير أيسر النادي الأهلي التونسي علي معلول، ولكن لم يتم البت في أي من العروض في الوقت الحالي وسوف يتم النظر في جميع العروض خلال اجتماع رئيس النادي الأهلي محمود طاهر مع المدير الفني للفريق حسام البدري.