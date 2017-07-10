رسمياً سيباستيان ديسابر مديراً فنياً جديداً للإسماعيلي

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أعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع مدير فني جديد الفرنسي”سيباستيان ديسابر” خلفاً للمدرب المؤقت”أبو طالب العيسوي” المدرب الذي قد أنهى مهمته مع الدراويش بنهاية مباريات الدوري المصري، وقد إنتظر مجلس إدارة النادي الساحلي حتي نهاية مباراة الفريق الأصفر أمام الاتحاد السكندرى الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري موسم 2016-2017 وعقب انتهاء المباراة مباشرة تم الإعلان عن المدرب الجديد الذي سوف يتولى مهمة تدريب الفريق بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويتمتع الفرنسي”سيباستيان ديسابر” المدير الفني الجديد للدراويش بخبرة أفريقية ممتازة فقد سبق له تدريب نادي أسيك الإيفواري، نادي القطن الكاميروني، و ريكرياتيفو الأنجولي، بالإضافة إلى الوداد المغربي والترجي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري.

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هذا وسوف يتقاضى المدير الفني الجديد للنادي الساحلي راتب 15 ألف دولار شهرياً وسوف يكون الاجنبي الثاني في الجهاز الفني للفريق الفرنسي”بينمار” مدرب أحمال الفريق وسوف تكون مدة العقد موسم واحد فقط، ومن المتوقع أن يكون الجهاز المعاون الفرنسي ديسابر أبو طالب العيسوي المدير الفني المؤقت كمدرب عام، محمد محسن أبو جريشة مدرباً مساعد والفرنسي بينمار مدرب أحمال الفريق، بالإضافة إلى سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى.

الجدير بالذكر أن المدير الفني الجديد للإسماعيلي قد عقد اجتماع مطول مع رئيس نادي الإسماعيلي”إبراهيم عثمان” قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وقد كان البرتغالي بيدرو المساعد السابق للمدير الفني للنادي الأهلي السابق”مانويل جوزيه” ضمن أبرز المرشحين لقيادة الدراويش ولكن لم يقع عليه الاختيار بعد جلسة جمعته إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي.