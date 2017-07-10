بايرن ميونخ ينضم إلي الصراع على لاعب ريال مدريد

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كشفت صحيفة أس الإسبانية أن فريق بايرن ميونخ الألماني قد إنضم إلي الصراع رفقة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً كلاً من فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي وإضافة إلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك الأمر بعدما أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي رغبته في تواجد لاعب مثل خاميس في صفوف الفريق البافاري في الموسم المقبل, كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المدرب كارلو أنشيلوتي سيجعل خاميس لاعباً أساسياً من جديد مثلما كان الحال معه عندما كان كارلو أنشيلوتي مدرباً للفريق الملكي في عام 2015 م.

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ولعل الفريق الملكي الآن لن يُعارض رحيل لاعبه الكولومبي في الصيف الحالي بعدما طلب اللاعب ذلك الأمر بنفسه, وخاصة بعدما أصبح النادي الملكي على مشارف التوقيع رسمياً مع واحد من أفضل صانعي الألعاب الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم وهو الإسباني الواعد داني سيبايوس صاحب ال 20 عاماً ولاعب فريق ريال بيتيس الإسباني.

ولكن العائق الأبرز الآن أمام رحيل الكولومبي خاميس رودريغز عن البيت الملكي هو المقابل المادي الذي تطلبه إدارة الميرنغي برئاسة فلورنتينو بيريز والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 62 مليون جنيه إسترليني, وهو ما تجده الأندية الراغبة في خدمات اللاعب الكولومبي مُبالغاً فيه ولكن وفي نهاية المطاف فإن النادي الذي سيدفع ذلك المبلغ هو من سيحصل على اللاعب في الصيف الحالي.