توتنهام يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير قد أبدى رغبته في التعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي الواعد ماتيو كوفاسيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير والذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه تحضيراً للموسم المقبل بأفضل صورة ممكنة.

كما أشارت التقارير ذاتها أيضاً إلي إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لن تُمانع رحيل لاعبها الكرواتي في الصيف الحالي, وذلك بسبب رغبة النادي في الحصول على الكثير من الأموال من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي.

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حيث وصل سعر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي حالياً في سوق الإنتقالات إلي أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني, وهو ما يبدو صعباً على إدارة النادي الملكي أن تقوم بتوفيره إلا في حالة الإستغناء عن بعض لاعبيها في الصيف الحالي.

ولكن ومن جهة أخرى تبدو فكرة الإستغناء عن الكرواتي الواعد ماتيو كوفاسيتش أمراً شبه مستحيلاً, وذلك نظراً لإمكانيات اللاعب الكبيرة والموهبة التي يتمتع بها وأيضاً لعدم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان في التفريط فيه مهما كان الثمن أو مهما كان بديله, وخاصة وأنه يُعتبر البديل الأمثل وخليفة الكرواتي الآخر لوكا مودرتيش في مستقبل الفريق الملكي.

وبالرغم من صغر سن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش صاحب ال 23 عاماً إلا أنه شارك في 19 مباراة رفقة فريقه الملكي في الموسم الماضي, كما ساهم أيضاً في فوز فريقه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.