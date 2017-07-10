أرسنال ينضم إلي كبار الأندية الإنجليزية الراغبة في التعاقد مع قائد ساوثهامبتون

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الصراع بات مشتعلاً للغاية بين كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً بين كلاً من فريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي وفريق تشيلسي وأخيراً فريق أرسنال, وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد فريق ساوثهامبتون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبالرغم من ذلك الإهتمام الكبير بالمدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك صاحب ال 26 عاماً, إلا أن إدارة نادي ساوثهامبتون حتى الآن ترفض كل العروض المُغرية المُقدمة التي يتم تقديمها للنادي, ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع في إنجلترا أن ذلك الرفض من جانب إدارة نادي ساوثهامبتون هدفه هو زيادة القيمة المالية للمدافع الهولندي في سوق الإنتقالات.

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ومن ثم السماح له بالرحيل عن النادي بأعلى سعر وخاصة بسبب رغبة المدافع نفسه في الرحيل إلي نادي يُمكن أن يفوز معه بالألقاب ويُشارك معه أيضاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهو ما سيجده بكل تأكيد مع كبار أندية البريمرليغ التي ستُنافس وبقوة على اللقب في الموسم المقبل.

هذا وكان المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قد تعاقد مع فريق ساوثهامبتون في صيف عام 2015 م وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني, كما شارك معه في 55 مباراة رسمية وسجل 4 أهداف وحافظ على نظافة شباك حارس مرمى فريقه في 17 مباراة, وإضافة لذلك ساهم أيضاً في مشاركة فريقه في الموسم الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي.