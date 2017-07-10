مانشستر سيتي يوافق على عرض ليستر سيتي من أجل مهاجمه النيجيري

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعطى الضوء الأخضر لفريق ليستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري كيليشي إيهياناتشو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك عقب مفاوضات طويلة ومعقدة إستمرت بين إدارة نادي مانشستر سيتي وإدارة نادي ليستر سيتي بدأت منذ شهر تقريباً, ولكن يبدو الآن أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي قد وافق أخيراً على التخلي عن مهاجمه النيجيري في الصيف الحالي, وذلك ربما نظراً لإحتياجه لإجراء المزيد من التعاقدات قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

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وهو الأمر الذي يجعله في حاجة للتخلي عن بعض عناصره الزائدة على الفريق, وخاصة وأن المهاجم النيجيري كيليشي إيهياناتشو صاحب ال 20 عاماً لم يحظى في الموسم الماضي بالثقة الكاملة من طرف المدرب بيب جوارديولا, مما جعله حبيساً لمقاعد البدلاء في معظم فترات الموسم وهو ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات المهاجم الواعد الذي يرغب في المشاركة أساسياً بصفة دائمة.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سوف يكون بذلك فريق ليستر سيتي قد واصل عملية تدعيم صفوفه في الصيف الحالي, وذلك حتى يستنى له العودة من جديد في الموسم المقبل وتحقيق ربما المعجزة مرة أخرى والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كان قد فاز به في الموسم قبل الماضي.