مانشستر يونايتد على مشارف التوقيع رسمياً مع لاعب موناكو الواعد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك خاصة بعدما وافق اللاعب الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو على الإنتقال إلي قلعة أولد ترافورد, وذلك لرغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في ضمه إلي صفوف فريقه في الصيف الحالي, نظراً لإحتياج فريق مانشستر يونايتد إلي لاعب وسط مثله يمتلك إمكانيات فنية عالية وموهبة كبيرة بالرغم من صغر سنه.

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حيث لا يمتلك فريق مانشستر يونايتد حالياً في مركز محور الإرتكاز سوى الإنجليزي المخضرم مايكل كاريك والذي سيعتزل مع نهاية الموسم المقبل, والبلجيكي مروان فيلايني وبكل تأكيد لن يتمكن الثنائي لوحدهما من تأمين ذلك المركز الحساس على مدار الموسم المقبل بأكمله, وخاصة في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر فريق مانشستر يونايتد فيه.

حيث سيُنافس الفريق على 5 جبهات مختلفة وعلى رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا في المقام الأول, ومن ثم التفكير في لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية, وذلك دون نسيان لقب السوبر الأوروبي والذي سيبدأ به فريق مانشستر يونايتد موسمه في مطلع شهر أغسطس المقبل حينما يواجه فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في أخر موسمين.

وفي حالة إتمام فريق مانشستر يونايتد لصفقة الفرنسي تيموي باكايوكو ستكون بذلك هي ثاني ضربة موجعة يتلقاها فريق تشيلسي الإنجليزي في الصيف الحالي وفي ظرف أسبوع واحد فقط من غريمه ومدربه السابق جوزيه مورينيو, وذلك بعدما تعاقد فريق مانشستر يونايتد مع هدف البلوز في الميركاتو الصيفي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.