تعرف على جدول مباريات ليفربول في معسكره الصيفي 2017 م

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واصل فريق ليفربول الإنجليزي تدريباته اليومية في مقر النادي وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل مع مطلع شهر أغسطس, ولكن قبل بداية الموسم سيخوض فريق الريدز معسكره الصيفي والذي سيخوض فيه العديد من المباريات الودية, وذلك من أجل تحسين اللياقة البدنية لجميع عناصره وأيضاً الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق وتحديد إحتياجات الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث لم يتعاقد فريق ليفربول حتى الآن سوى مع الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من فريق روما الإيطالي, ولكن وبكل تأكيد سوف يقوم النادي بشراء المزيد من اللاعبين إلا أن ذلك لن يحدث ربما سوى عقب تخطي الفريق عقبة الدور التمهيدي الآخير والمؤهل بدوره إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وسيخوض فريق ليفربول أول مواجهة ودية له أمام فريق ترانميري روفرز الإنجليزي في يوم غداً الأربعاء وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة, وستكون المواجهة الثانية أمام فريق ويغان أتليتك الإنجليزي في يوم 14-7 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المواجهة الثالثة يواجه فريق ليفربول نظيره فريق كريستال بالاس الإنجليزي في يوم 19-7 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الرابع فسوف يكون أمام فريق هيرتا برلين الألماني في يوم 29-7 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي اللقاء الخامس يصطدم فريق الريدز بنظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في يوم 1-8 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أما اللقاء السادس والآخير في معسكر الريدز الصيفي فسوف يكون أمام فريق أتليتك بيلباو الإسباني, وذلك في يوم 5-8 في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة, على أن يبدأ الفريق موسمه رسمياً في يوم 12-8 حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق واتفورد على ملعب فيكاردج رود ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.