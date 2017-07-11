تعرف على جدول مباريات توتنهام هوتسبير في معسكره الصيفي 2017 م

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عاد فريق توتنهام هوتسبير إلي أجواء التدريبات الجماعية من جديد في مقر النادي اللندني, وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم الجديد والذي سينطلق رسمياً مع مطلع شهر أغسطس المقبل, ولكن قبل ذلك سوف يُسافر فريق توتنهام هوتسبير إلي دولة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل خوض معسكره الصيفي والذي سيخوض من خلاله 4 مباريات ودية أمام أعرق الأندية الأوروبية.

وسيكون اللقاء الأول أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يوم 23-7 وذلك في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الثاني فسوف يكون أمام فريق روما الإيطالي في يوم 26-7 وذلك في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

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فيما سيكون اللقاء الثالث أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في يوم 30-7 وذلك في تمام الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و00:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, بينما سيكون لقائه الرابع والآخير في القارة الأوروبية حينما يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي في يوم 5-8 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أما البداية الرسمية لموسم فريق توتنهام هوتسبير فسوف تكون في يوم 13-8 في الدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق نيوكاسل يونايتد العائد من جديد إلي أضواء البريمرليغ, وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.