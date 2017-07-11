تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتي في معسكره الصيفي 2017 م

Advertisements

عاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من جديد إلي تدريباته الجماعية في مقر النادي وبحضور جميع عناصر الفريق, وذلك تحضيراً لإنطلاقة الموسم الجديد والذي سينطلق بشكل رسمي مع مطلع شهر أغسطس المقبل, ولكن قبل ذلك سيُسافر الفريق إلي دولة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض معسكره الصيفي والذي سيخوض فيه 4 مباريات ودية.

وفي المباراة الأولى سيواجه جاره فريق مانشستر يونايتد في يوم 21-7 وذلك في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, وفي المباراة الثانية سيواجه فريق ريال مدريد الإسباني في يوم 27-7 وذلك في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و05:35 صباحاً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

أما المباراة الثالثة فسوف يواجه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في يوم 30-7 وذلك في تمام الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و00:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, فيما سيكون ختام معسكره الصيفي بعد عودته إلي القارة الأوروبية وذلك حينما يواجه فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في يوم 4-8 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

أما إنطلاقة الموسم بشكل رسمي لفريق مانشستر سيتي فسوف تكون في يوم 12-8 حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق برايتون الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري, وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.