تعرف على جدول مباريات باريس سان جيرمان في معسكره الصيفي 2017 م

Advertisements

يواصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تدريباته في مقر النادي بالعاصمة الفرنسية باريس, وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م ومن أجل ذلك سوف يُسافر الفريق الباريسي إلي دولة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض معسكره الصيفي, والذي سيخوض فيه عدة مباريات ودية مع أعرق الأندية الأوروبية, حتى يكون الفريق جاهزاً على الصعيد الفني وخاصة البدني قبيل الموسم الجديد.

وسيخوض الفريق الباريسي أول لقاء ودي أمام فريق روما الإيطالي في يوم 20-7 وذلك في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, أما اللقاء الثاني فسوف يكون أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في يوم 23-7 وذلك في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

فيما سيكون لقائه الآخير في الولايات المتحدة الأمريكية أمام فريق يوفنتوس الإيطالي في يوم 27-7, وذلك في تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و03:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون إنطلاقة الموسم بشكل رسمي للفريق الباريسي مع نهاية شهر يوليو الحالي, وذلك حينما يواجه فريق موناكو في بطولة كأس السوبر الفرنسي في طنجة, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, أما بداية مشوار الفريق الباريسي في الدوري الفرنسي فسوف تكون في يوم 5-8 حينما يستقبل فريق أميان الصاعد حديثاً على ملعب حديقة الأمراء, وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.