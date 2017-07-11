تعرف على جدول مباريات موناكو في معسكره الصيفي 2017 م

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يواصل بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي فريق موناكو تدريباته اليومية في مقر نادي الإمارة, وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م ومن أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة للموسم سوف يخوض فريق موناكو عدة مباريات ودية في إطار معسكره الصيفي, حتى يُصبح الفريق في أفضل حالاته سواء من الناحية الفنية أو البدنية بشكل خاص.

وفي يوم 15-7 يواجه فريق موناكو نظيره فريق ستوك سيتي الإنجليزي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي يوم 16-7 سوف يواجه فريق أيندهوفن الهولندي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم 19-7 سيواجه فريق الإمارة نظيره فريق فنربخشة التركي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة, فيما ستكون أخر مباراة له في معسكره الصيفي في يوم 22-7 عندما يواجه فريق سبورتينغ لشبونة على أن يتم تحديد موعد المباراة لاحقاً.

بينما ستكون إنطلاقة الموسم بشكل رسمي في يوم 29-7 حينما يواجه غريمه فريق باريس سان جيرمان في إطار بطولة كأس السوبر الفرنسي في طنجة بالمغرب, وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, أما بداية مشواره في الدوري الفرنسي وطريقه للحفاظ على اللقب فسوف يكون في يوم 4-8 حينما يستقبل فريق تولوز على ملعب لويس الثاني, وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.