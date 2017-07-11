تعرف على جدول مباريات بايرن ميونخ في معسكره الصيفي 2017 م

Advertisements

يواصل بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي فريق بايرن ميونخ تدريباته اليومية في مقر النادي البافاري, وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م ومن أجل ذلك سوف يتجه الفريق البافاري إلي دولة الصين ومن ثم إلي دولة أستراليا لخوض معسكره الصيفي على أن يختتم المعسكر في ألمانيا بالمشاركة في كأس أودي الودية التي ينظمها على أرضية ملعبه أليانز أرينا.

وفي أول مباراة ودية ضمن معسكره الإعدادي سيواجه الفريق البافاري نظيره فريق أرسنال الإنجليزي في يوم 19-7 وذلك في تمام الساعة 14:20 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:20 ظهراً بتوقيت القاهرة, أما المباراة الثانية له فسوف تكون أمام فريق ميلان الإيطالي في يوم 22-7 وذلك في تمام الساعة 12:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و11:35 صباحاً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي المباراة الثالثة يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي في يوم 25-7 وذلك في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة, فيما ستكون المباراة الرابعة له أمام فريق إنتر الإيطالي في يوم 27-7 وذلك في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وفي المباراة الخامسة سيواجه فريق بايرن ميونخ نظيره فريق ليفربول على ملعب أليانز أرينا في يوم 1-8 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما إنطلاقة الموسم بشكل رسمي للفريق البافاري فسوف تكون في يوم 5-8 حينما يحل ضيفاً على غريمه فريق بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا ضمن بطولة كأس السوبر الألماني, وذلك على ملعب سيغنال إيدونا بارك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة, فيما ستكون بداية حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للبوندسليغا في يوم 18-8 حينما يستقبل فريق باير ليفركوزن على ملعب أليانز أرينا, وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.