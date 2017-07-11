تعرف على جدول مباريات بوروسيا دورتموند في معسكره الصيفي 2017 م

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يواصل فريق بوروسيا دورتموند الألماني تدريباته اليومية بمقر النادي وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, والذي سينطلق بشكل رسمي مع مطلع شهر أغسطس المقبل على أن يخوض الفريق الأصفر قبلها معسكره الصيفي في كلاً من دولة الصين ودولة اليابان وخلال هذا المعسكر سوف يخوض فريق بوروسيا دورتموند العديد من المباريات الودية.

ولعل من أبرزها مباراته أمام فريق أوراوا ريدز دياموندز الياباني في يوم 15-7 وذلك في تمام الساعة 13:10 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و12:10 ظهراً بتوقيت القاهرة, وبعدها سيواجه فريق ميلان الإيطالي في يوم 18-7 وذلك في تمام الساعة 14:20 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:20 ظهراً بتوقيت القاهرة.

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كما سيواجه أيضاً فريق بوخوم الألماني في يوم 22-7 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, وبعدها سيواجه فريق إسبانيول الإسباني في يوم 28-7 وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة, على أن يختتم معسكره الصيفي بمواجهة فريق أتالانتا الإيطالي في يوم 1-8 وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أما إنطلاقة الموسم رسمياً بالنسبة لفريق بوروسيا دورتموند فسوف تكون في يوم 5-8 حينما يستقبل غريمه فريق بايرن ميونخ في موقعة كلاسيكو ألمانيا ضمن بطولة كأس السوبر الألماني, وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة, فيما سيبدأ مشواره في الدوري الألماني في يوم 19-8 حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق فولفسبورغ على أن يتم تحديد موعد المباراة لاحقاً.