تعرف على جدول مباريات أتليتكو مدريد في معسكره الصيفي 2017 م

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واصل فريق أتليتكو مدريد الإسباني تدريباته اليومية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, والذي سينطلق بشكل رسمي بالنسبة لفريق أتليتكو مدريد في منتصف شهر أغسطس المقبل ولكن وقبل ذلك سيخوض فريق الروخي بلانكوس معسكره الصيفي, حتى يُصبح الفريق في أفضل حالاته سواء على المستوى الفني أو على المستوى البدني بشكل خاص.

وفي خلال معسكره سوف يخوض فريق الأتليتي 4 مباريات ودية حتى الآن مع إحتمالية أن يرتفع العدد إلي 5 مباريات أو أكثر في قادم المواعيد, وستكون البداية في يوم 22-7 حينما يواجه فريق نومانسيا الإسباني على أن يتم تحديد موعد المباراة فيما بعد, وفي يوم 25-7 سيواجه فريق ديبورتيفو تولوكا المكسيكي على أن يتم تحديد موعد المباراة أيضاً فيما بعد.

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وفي يوم 1-8 سيواجه فريق نابولي الإيطالي في كأس أودي الودية والتي تُقام على ملعب أليانز أرينا وذلك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة, وسواء فاز أو خسر في هذه المباراة فإنه سيخوض لقاء أخر في هذه البطولة الودية, أما أخر المباريات الودية في معسكره الصيفي فسوف تكون في يوم 6-8 حينما يواجه فريق برايتون الإنجليزي, وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون إنطلاقة الموسم بشكل رسمي لفريق الروخي بلانكوس في منتصف شهر أغسطس في إنتظار قرعة الدوري الإسباني والتي سيُجريها الإتحاد الإسباني لكرة القدم في الأيام القادمة.