تعرف على جدول مباريات يوفنتوس في معسكره الصيفي 2017 م

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واصل فريق يوفنتوس الإيطالي تدريباته اليومية بمقر النادي في مدينة تورينو وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, والذي سينطلق بشكل رسمي مع منتصف شهر أغسطس المقبل, ولكن وقبل ذلك سيخوض فريق يوفنتوس معسكره الصيفي والذي سيخوض فيه العديد من المباريات الودية في دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

والبداية ستكون من يوم 19-7 حينما يواجه فريق يوفنتوس نظيره فريق مونتيري المكسيكي وذلك في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة, وفي يوم 20-7 سيواجه اليوفي نظيره فريق تيغريس أونال المكسيكي وذلك في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة.

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أما لقائه الودي الثالث فسوف يكون أمام فريق برشلونة الإسباني في يوم 23-7 وذلك في تمام الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و00:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, وفي المباراة الرابعة سيواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يوم 27-7 وذلك في تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و03:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وفي اللقاء الخامس سيواجه اليوفي نظيره فريق روما الإيطالي في يوم 30-7 وذلك في تمام الساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة, فيما سيكون لقائه الآخير في إطار معسكره الصيفي أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في يوم 5-8 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون إنطلاقة الموسم رسمياً بالنسبة لفريق اليوفي في يوم 13-8 حينما يواجه فريق لاتسيو الإيطالي في مباراة كأس السوبر الإيطالي, وذلك على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما على أن يتم تحديد موعد المباراة لاحقاً.