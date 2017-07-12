تعرف على جدول مباريات إنتر في معسكره الصيفي 2017 م

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يواصل فريق إنتر الإيطالي تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه الجديد لوتشانو سباليتي في مقر النادي, وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م والذي سينطلق بشكل رسمي مع منتصف أغسطس المقبل, ولكن وقبل ذلك سيخوض فريق إنتر معسكره الصيفي في كلاً من دولة الصين ودولة أستراليا وفيهما سيخوض العديد من المباريات الودية من أجل تحسين معدل اللياقة البدنية لجميع عناصره قبيل إنطلاقة الموسم.

وسيواجه فريق إنتر نظيره فريق نورنبيرغ الألماني في يوم 15-7 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة, وفي يوم 21-7 سيواجه فريق إنتر نظيره فريق شالكة الألماني وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

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ومن بعدها سيتجه الفريق الإيطالي إلي الصين وهناك سيواجه فريق أولمبيك ليون الفرنسي, وذلك في يوم 24-7 في تمام الساعة 15:05 عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 14:05 ظهراً بتوقيت القاهرة, ومن ثم سيتجه إلي أستراليا وهناك سيواجه فريق بايرن ميونخ الألماني في يوم 27-7 وذلك في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة, على أن يختتم جولته في أستراليا في يوم 29-7 حينما يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي وذلك في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

ليعود بعدها فريق إنتر إلي القارة الأوروبية ويخوض أخر لقائين قبل إنطلاقة الموسم, حيث سيكون الأول أمام فريق فياريال الإسباني في يوم 6-8 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة, بينما سيكون ختام معسكره الصيفي عندما يواجه فريق ريال بيتيس الإسباني في يوم 12-8 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.