مدرب أرسنال يؤكد عدم وجود أي نية لبيع نجم الفريق في الصيف الحالي

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أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أنه لا توجد أي نية لدي نادي أرسنال للتخلي عن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك سواء إلي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أو إلي أي فريق أخر, مُشيراً في الوقت ذاته بأنه لا يُمكن التأكيد بأن الموسم المقبل سوف يكون الآخير للنجم التشيلي مع الفريق اللندني.

وجاء ذلك في إطار المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الفرنسي عقب وصول فريقه اللندني إلي دولة أستراليا من أجل بداية المعسكر الصيفي للفريق تحضيراً للموسم المقبل, والذي سينطلق بشكل رسمي بالنسبة لفريق أرسنال في مطلع شهر أغسطس المقبل وتحديداً في اليوم السادس من الشهر حينما يواجه جاره اللندني فريق تشيلسي على ملعب ويمبلي في إطار الدرع الخيرية الإنجليزية.

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وفي سياق المؤتمر الصحفي أيضاً أكد المدرب أرسين فينغر أن المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو لن يرحل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي, وذلك عقب العديد من الشائعات التي صدرت من جانب وسائل الإعلام الإنجليزية في الأونة الآخيرة, والتي أكدت بدورها أن المهاجم أوليفيه جيرو في طريقه إلي الإنتقال إلي صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي أو فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.

أما عن رغبة نادي أرسنال في ضم الفرنسي الواعد توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي, فقد أكد المدرب أرسين فينغر بأن إدارة النادي قد قدمت حتى الآن 3 عروض من أجل الظفر بخدمات اللاعب بأي وسيلة ممكنة على أمل الحصول على موافقة إدارة نادي موناكو على حسم الصفقة في الأيام القادمة.