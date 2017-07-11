تشيلسي يبدأ في التفكير جدياً في مهاجم بوروسيا دورتموند

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد بدأ التفكير جدياً في التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز الذي أصبح يُعاني صداعاً كبيراً في الصيف الحالي من مركز المهاجم الصريح في الفريق اللندني.

ولعل بداية ذلك كانت منذ الخلاف الذي حدث بينه وبين المهاجم الإسباني دييغو كوستا لاعب الفريق اللندني, والتي أدت إلي تصميم دييغو كوستا على الرحيل عن صفوف البلوز في الصيف الحالي بأي طريقة ممكنة, علماً بأنه بات قريباً للغاية من العودة من جديد إلي صفوف فريقه القديم أتليتكو مدريد الإسباني على أن يقضي الدور الأول من عمر الموسم مُعاراً إلي نادي بيشكتاش التركي بسبب حرمان الأتليتي من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وفي خلال الأسبوع الحالي زادت الأمور تعقيداً على المدرب أنطونيو كونتي وذلك بعدما نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في خطف هدف البلوز, وهو المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي تعاقد معه فريق مانشستر يونايتد قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فإدارة نادي تشيلسي حاولت الحصول أيضاً على توقيع المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي لاعب فريق تورينو الإيطالي, والمهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني, ولكنه وجد رفضاً قاطعاً من جانب إدارة نادي تورينو وإدارة الفريق الملكي للتخلي عن المهاجمين.

ليبقى أمل البلوز الوحيد في الصيف الحالي هو النجاح في الظفر بخدمات المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ, وإلا سيدخل الفريق اللندني غمار الموسم الجديد بدون أن يكون في تشكيلته أي مهاجم صريح, وهو ما قد يُقلص من حظوظه كثيراً من أجل إحراز الألقاب في الموسم.