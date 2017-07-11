مدرب مانشستر يونايتد يُجدد رغبته في التعاقد مع لاعب توتنهام

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد قد جدد رغبته في التعاقد مع متوسط الميدان والمدافع الإنجليزي الواعد إريك داير لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مقابل عرض تصل قيمته إلي مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك يكون فريق مانشستر يونايتد قد تخطى المقابل الذي طلبته إدارة نادي توتنهام هوتسبير في المرة الأولى, وهو مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني حينما قدم فريق مانشستر يونايتد عرضاً بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني, لتبقى الآن جميع التكهنات واردة حول حسم هذه الصفقة فمن الممكن أن يُعطي السبيرز الضوء الأخضر لنجمه الواعد من أجل الرحيل في الصيف الحالي.

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ولكن الأمر المتوقع بنسبة كبيرة أن ترفض إدارة نادي توتنهام هوتسبير ذلك العرض تماماً, وذلك لعدم رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير في التخلي عن لاعبه بأي شكل من الأشكال في الصيف الحالي, نظراً لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في الفريق اللندني في أخر موسمين.

ومن جهة أخرى يرغب المدرب ماوريسيو بوكيتينيو في تدعيم صفوف فريقه بالمزيد من العناصر المتميزة في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك من أجل المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل ومحاولة التتويج به في هذه المرة بعدما فشل في تحقيق ذلك في الأمتار الآخيرة في أخر موسمين من عمر البريمرليغ.