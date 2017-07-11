وست هام يُقدم عرضاً رسمياً لستوك سيتي من أجل نجمه النمساوي

Advertisements

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي قد قدم عرضاً رسمياً إلي فريق ستوك سيتي الإنجليزي وصلت قيمته إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع لاعبه النمساوي ماركو أرناتوفيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد في ضم اللاعب النمساوي إلي صفوف فريقه في الموسم المقبل, وخاصة وأن اللاعب نفسه يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي ستوك سيتي في الصيف الحالي وذلك بالرغم من أنه قام بتجديد عقده مع النادي في صيف العام الماضي 2016 م ولمدة أربعة مواسم إضافية.

Advertisements

ولكن الصورة الباهتة التي ظهر عليها فريق ستوك سيتي في الموسم الماضي جعلت النمساوي ماركو أرناتوفيتش صاحب ال 28 عاماً يرغب في الرحيل إلي فريق يُمكنه أن يُنافس من أجل التأهل إلي المقاعد الأوروبية, وليس أن يكون هدفه هو مجرد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وتفادي الهبوط.

هذا وكانت كلاً من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي وميلان الإيطالي قد قدمت جميعها عرضاً بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني, ولكن إدارة نادي ستوك سيتي رفضت جميع تلك العروض بشكل نهائي, ليبقى الآن العرض المُقدم من نادي وست هام يونايتد الذي يرغب في تعويض رحيل لاعبه الجزائري سفيان فيغولي المرتقب إلي الدوري التركي وتحديداً إلي فريق غلطة سراي.