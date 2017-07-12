تعرف على جدول مباريات نابولي في معسكره الصيفي 2017 م

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واصل فريق نابولي الإيطالي تدريباته اليومية بمقر النادي تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, والذي سينطلق بشكل رسمي مع منتصف شهر أغسطس المقبل ولكن وقبل ذلك سيخوض فريق نابولي معسكره الصيفي من أجل الوقوف على أخر إستعدادات الفريق للموسم الجديد, حتى يكون جميع عناصر الفريق في أفضل حالة بدنية لهم مع بداية الموسم.

وفي إطار معسكره الصيفي سوف يخوض فريق الجنوب الإيطالي عدة مباريات ودية داخل القارة الأوروبية, ففي أول مباراة سيواجه فريق ترينتو الإيطالي اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, وفي المباراة الثانية سيواجه فريق كاربي الإيطالي في يوم 18-7 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي لقائه الثالث الودي سوف يواجه فريق كييفو فيرونا الإيطالي في يوم 22-7 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة, أما لقائه الرابع فسوف يكون أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني في يوم 1-8 وذلك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة, فيما سيكون لقائه الخامس والآخير أمام فريق بورنموث الإنجليزي في يوم 6-8 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن بداية موسم فريق نابولي ستكون مرتقبة من جانب جماهيره, فبعيداً عن الدوري الإيطالي سيكون الفريق أمام مفترق طرق عندما يخوض الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل أيضاً.