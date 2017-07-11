بايرن ميونخ يُعلن تعاقده رسمياً مع لاعب ريال مدريد

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أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني عن تعاقده رسمياً مع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغز قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك بعقد سيمتد مع الفريق البافاري لمدة عامين على سبيل الإعارة حتى صيف عام 2019 م مع وجود بند بأحقية الشراء, علماً بأن الكولومبي خاميس رودريغز سوف يحصل في الموسم الواحد رفقة الفريق البافاري على راتب سنوي تصل قيمته إلي مبلغ 4,4 مليون جنيه إسترليني.

وفي حالة أراد الفريق البافاري شراء اللاعب بصفة نهائية بعد إنتهاء فترة الإعارة, فإن عليه أن يقوم بدفع مبلغ 31 مليون جنيه إسترليني وهو الأمر الذي سيحدث في حالة تمكن الكولومبي خاميس رودريغز من إثبات نفسه في الفريق البافاري في خلال الموسمين المقبلين تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي, والذي قد أعطى وعداً للكولومبي بجعله يلعب أساسياً بصفة دائمة في الموسم المقبل.

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وفي إطار الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح أعرب الألماني كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ عن سعادته البالغة بحسم الصفقة, مُشيراً إلي أنها كانت أمنية مدرب الفريق البافاري كارلو أنشيلوتي في ضم اللاعب نظراً للعلاقة الوطيدة والناجحة التي جمعت بينهما عندما كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرباً للفريق الملكي.

هذا ولا تبدو الصفقة مفاجأة تماماً لأنصار النادي الملكي وخاصة مع إقتراب الميرنغي من التعاقد رسمياً مع النجم الإسباني الواعد داني سيبايوس لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني والذي يُعتبر واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله.