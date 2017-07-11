مانشستر يونايتد يثق في إنتقال لاعب إنتر له قبل الموسم الجديد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يثق تماماً في حسم صفقة الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب فريق إنتر الإيطالي, وذلك قبل إنطلاقة الموسم المقبل وتحديداً قبل عودة الفريق من معسكره الصيفي الذي يُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك في ظل رغبة فريق مانشستر يونايتد الكبيرة ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في ضم اللاعب إلي قلعة أولد ترافورد في الصيف الحالي, وأيضاً لرغبة اللاعب نفسه من جهة أخرى في الرحيل بإتجاه فريق مانشستر يونايتد بالرغم من معارضة إدارة نادي إنتر لذلك إلا أن رغبة اللاعب في نهاية المطاف هي التي ستحسم الصفقة.

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هذا وأشارت التقارير أيضاً إلي أن نادي مانشستر يونايتد سوف يقوم بالإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة في خلال الأسبوع المقبل, علماً بأن قيمة الصفقة سوف تصل إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني, لينضم بعدها اللاعب الكرواتي مباشرة إلي معسكر فريق مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حالة نجاح فريق مانشستر يونايتد في حسم الصفقة, فسوف تكون هي الصفقة الثالثة الرسمية لفريق الشياطين الحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث تعاقد حتى الآن مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي, وأيضاً مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني, ويأتي كل ذلك من أجل تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة في الموسم المقبل للمنافسة على جميع الألقاب وعلى رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.