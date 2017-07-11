مرتضي منصور: إذا لم تتم إعادة لقاء المقاصة الزمالك لن يشارك في البطولة العربية

Advertisements

صرح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور أن فريقه لن يشارك في البطولة العربية للأندية إلا إذا تم تنفيذ الحكم القضائي الذي يقضي بإعادة مباراة الزمالك مع نادي مصر المقاصة، هذا ومن المقرر انطلاق البطولة العربية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وسوف تقام البطولة علي ملاعب محافظتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة أثني عشر فريق بالبطولة، مقسمين علي ثلاث مجموعات، وسوف تنتهي البطولة في الخامس من أغسطس المقبل.

هذا وقد أوضح المستشار مرتضي منصور في تصريحات له أنه قد تم اتخاذ القرار مع أعضاء مجلس الإدارة وقد صدر القرار بعدم الاشتراك في البطولة العربية في حالة رفض مسئولي اتحاد الكرة احترام حكم المحكمة بإعادة مباراة نادي الزمالك أمام فريق مصر المقاصة.

Advertisements

وأشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استمرار المدير الفني للفريق”إيناسيو” قائلا سوف نعقد جلسة مع المدرب البرتغالي الثلاثاء القادم عقب مران الفريق وسوف يتم وضع النقاط علي الحروف معه حول استمراره في تدريب الفريق أو إنهاء العقد بينه وبين نادي الزمالك بشكل ودي بدون اللجوء إلى الشرط الجزائي وأكد أن إيناسيو سوف يشرف علي تدريب الفريق خلال مباريات الفريق بكأس مصر أمام طلائع الجيش مباراة النادي الأهلي المباراة الأخيرة من الدوري.

الجدير بالذكر نفى المستشار مرتضي منصور دخول إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع إيهاب جلال لكي يشرف علي تدريب الزمالك خلال الفترة القادمة وأكد أن كل ما تداولته وسائل الإعلام مجرد إشاعات غير صحيحة، وتعجب منصور من طلبات نادي المصري البورسعيدي بشأن اللاعب “أحمد كابوريا” بعد طلب النادي الساحلي مليون دولار للموافقة علي بيع اللاعب والتنازل عنه وأكد منصور أنه لا يوجد لاعب في مصر يساوي أكثر من 5 مليون جنيه مصري.