ميلان يُجدد عقد حارسه الواعد حتى عام 2021 م

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أعلن نادي ميلان الإيطالي رسمياً عن تمديد عقد حارسه الإيطالي الواعد جانلويجي دوناروما لمدة أربعة سنوات إضافية أي بعقد يمتد حتى صيف عام 2021 م, على أن يتقاضى الحارس الإيطالي الشاب راتباً سنوياً تصل قيمته إلي مبلغ 5,3 مليون جنيه إسترليني, فيما تصل قيمة الشرط الجزائي في عقده مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني وفي حالة التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل, فإن قيمة الشرط الجزائي في العقد سوف ترتفع وتصل قيمتها إلي مبلغ 88 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك تكون إدارة نادي ميلان ومديرها الرياضي ماركو فاسوني قد نجحوا في إنهاء الجدل الذي إستمر خلال الصيف الحالي حول مستقبل الحارس جانلويجي دوناروما, والذي كان قد رفض تجديد عقده مع نادي الروسونيري منذ أسبوعين تقريباً ولكن إدارة نادي ميلان لم تفقد الأمل وعادت إلي التفاوض مع حارسها الواعد من جديد, حتى وصل جميع الأطراف إلي حل مُرضي وبكل تأكيد فإن المستفيد الأكبر هو جمهور نادي ميلان.

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وبالرغم من أن نادي ميلان قد تعاقد حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مع سبعة لاعبين, ولكن تجديد عقد الحارس الإيطالي الواعد جانلويجي دوناروما صاحب ال 18 عاماً رفقة الفريق يُعد ربما أبرز صفقة للنادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك نظراً لما يمتلكه الحارس الواعد من إمكانيات كبيرة للغاية والتي من شأنها أن تُساعد الفريق في الموسم المقبل من أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.