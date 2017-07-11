البرازيلي ألفيس في طريقه للتعاقد رسمياً مع باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس قد وجه ضربة موجعة للغاية لكلاً من فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين, وذلك بإقترابه من التعاقد رسمياً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن البرازيلي داني ألفيس سوف يخضع للفحوصات الطبية اللازمة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس بمقر النادي, على أن يتم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام رفقة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق الباريسي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء أو في يوم غداً الأربعاء.

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هذا وسيقوم البرازيلي داني ألفيس بتوقيع عقد يمتد لعامين مع الفريق الباريسي في صفقة إنتقال حر ومن بعدها سيُنهي مسيرته الرياضية ويعتزل كرة القدم بشكل نهائي, علماً بأنه كان قد فسخ عقده بالتراضي مع فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي والذي كان قد قضى معه الموسم الماضي فقط.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن البرازيلي داني ألفيس سوف يلتحق بفريق مانشستر سيتي بشكل رسمي رفقة مدربه السابق الإسباني بيب جوارديولا, وبعض التقارير الآخرى أكدت أن داني ألفيس سيلتحق بفريق تشيلسي رفقة المدرب أنطونيو كونتي, ولكن يبدو في نهاية المطاف أن قرار اللاعب البرازيلي كان على عكس كل التوقعات.

وكان البرازيلي داني ألفيس صاحب ال 34 عاماً قد ساهم في فوز فريقه السابق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي ولقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي.