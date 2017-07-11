دانيلو يقترب من التوقيع رسمياً مع تشيلسي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد بات على مشارف التعاقد رسمياً مع الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 31 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك في ظل حاجة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي إلي لاعب يُساند النيجيري فيكتور موزيس في مركز الجناح الأيمن في الموسم المقبل, وخاصة وأن فريق البلوز سوف يواجه العديد من التحديات الصعبة في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها ضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز, وأيضاً المنافسة على بقية الألقاب وبالأخص لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب الفريق اللندني عن المسابقة في نسختها الآخيرة.

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هذا وكان البرازيلي دانيلو صاحب ال 25 عاماً قد تعاقد مع فريق ريال مدريد في صيف عام 2015 م قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني, علماً بأنه قد ساهم في فوز فريقه الملكي بلقبين على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا ولقب واحد للدوري الإسباني, إضافة إلي لقب السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية.

وبالرغم من عدم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في التفريط في لاعبه البرازيلي في الصيف الحالي, إلا أن الآخير يرغب في الرحيل لأي فريق أخر يكون برفقته أساسياً على مدار الموسم المقبل تحديداً بأكمله, حتى يتسنى له أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.