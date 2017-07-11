رئيس تورينو يؤكد أن مهاجم فريقه الواعد لن تقل قيمته عن 100 مليون يورو

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أكد الإيطالي أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الإيطالي أن مهاجم الفريق الواعد أندريا بيلوتي لن يتم بيعه لأي فريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, إلا في حالة دفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع النادي والتي تصل إلي مبلغ 100 مليون يورو, مُشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لم تصل حتى الآن للنادي أي عروض رسمية من أي نادي أخر بخصوص مهاجمه.

ويأتي ذلك في ظل العديد من التقارير الصحفية التي أشارت مؤخراً إلي أن فريق تشيلسي الإنجليزي يرغب في الظفر بخدمات المهاجم الإيطالي بأي وسيلة ممكنة في الصيف الحالي, وذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز بسبب المشكلة التي يُعاني منها فريقه قبيل إنطلاقة الموسم المقبل من الناحية الهجومية.

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حيث أدى الخلاف بين المدرب أنطونيو كونتي ومهاجم البلوز دييغو كوستا إلي رغبة الآخير في الرحيل عن العاصمة الإنجليزية لندن , مما يعني أن الفريق اللندني حالياً لا يمتلك مهاجماً من طراز رفيع في تشكيلته بإستثناء البلجيكي ميتشي باتشواي, ولعل ما زاد الأمور تعقيداً أيضاً أن الفريق اللندني فشل في حسم صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي تعاقد مع الغريم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي صاحب ال 23 عاماً قد سجل رفقة فريقه تورينو 26 هدفاً في الموسم الماضي على صعيد الدوري الإيطالي مما جعله محطاً لأنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية في الصيف الحالي.