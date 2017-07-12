مانشستر يونايتد يمنح لاعبه المخضرم كاريك شرف قيادة الفريق في الموسم المقبل

Advertisements

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء يوم أمس الثلاثاء عبر موقعه الرسمي عن إعطاء متوسط ميدانه المخضرم مايكل كاريك شارة القائد للفريق الأول بالنادي, وذلك بعدما رحل القائد السابق المهاجم واين روني إلي صفوف فريقه القديم إيفرتون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ليقود بذلك المخضرم مايكل كاريك فريق مانشستر يونايتد في جميع مسابقات الموسم المقبل, ولعل الإختيار الذي وقع عليه من جانب إدارة نادي مانشستر يونايتد والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد لم يكن صعباً, وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب في الملاعب الأوروبية وتحديداً رفقة فريقه مانشستر يونايتد, حيث فاز معه بالعديد من الألقاب على مدار السنوات الآخيرة كلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

هذا وكان القائد الحالي لفريق مانشستر يونايتد مايكل كاريك صاحب ال 35 عاماً قد قام بتجديد عقده مع النادي قبيل نهاية الموسم الماضي لمدة عام واحد فقط قبل إعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي مع نهاية الموسم المقبل, وذلك بعدما أقنعه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بضرورة تواجده رفقة الفريق في الموسم المقبل والذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة.

حيث سيُنافس الفريق على 5 جبهات مختلفة وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في المقام الأول, وأيضاً لقب السوبر الأوروبي وكلاً من لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية الذي فاز به في الموسم الماضي.