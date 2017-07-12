هارت يُبدي رغبته في الرحيل لأحد أندية العاصمة الإنجليزية لندن

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة في صفقة سوف تُكلف إدارة النادي اللندني مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني.

ولكن وفي الوقت ذاته أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الحارس المخضرم جو هارت لا يرغب في أن تتم إعارته مجدداً, بعدما حدث معه ذلك في مطلع الموسم الماضي حينما تم إعارته إلي فريق تورينو الإيطالي والذي عاش معه تقريباً واحداً من أسوء مواسمه في مسيرته الرياضية, وإذا تكرر معه نفس الأمر في الموسم المقبل فإنه بالتالي لن يضمن مشاركته سواء أساسياً أو حتى إحتياطياً رفقة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

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ومن جهة أخرى يُدرك الحارس المخضرم جو هارت جيداً أنه طالما تواجد الإسباني بيب جوارديولا كمدرباً لفريق مانشستر سيتي فلن يكون له مكان مع الفريق سواء في التشكيلة الأساسية أو حتى على مقاعد البدلاء, مما جعل جو هارت لا يُفكر في أي عرض يأتيه حالياً إلا إذا كان عرض شرائه بصفة نهائية.

ليبقى الأمر الآن في يد فريق وست هام يونايتد من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي بتقديمه عرض جديد إلي فريق مانشستر سيتي لشراء الحارس جو هارت.