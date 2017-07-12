تعرف على جدول مباريات روما في معسكره الصيفي 2017 م

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يواصل فريق روما الإيطالي تدريباته اليومية بمقر النادي في العاصمة الإيطالية روما, وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م والذي سينطلق رسمياً بالنسبة لفريق الذئاب في منتصف شهر أغسطس المقبل, ولكن قبل ذلك ومثل بقية الأندية الأوروبية فإن الفريق سيخوض معسكره الصيفي والذي سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيتضمن خلاله أيضاً خوض الفريق عدة مباريات ودية مع أندية من الطراز الرفيع وبعض المباريات الآخرى السهلة.

والبداية ستكون في يوم 14-7 حينما يواجه فريق روما نظيره فريق سلوفاكو التشيكي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة, وعقب ذلك سوف يتجه الفريق إلي الولايات المتحدة الأمريكية وهناك سيخوض 3 مباريات, وسوف تكون الأولى أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يوم 20-7 وذلك في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

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أما لقائه الثاني فسوف يكون أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في يوم 26-7 وذلك في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, بينما سيواجه في اللقاء الثالث غريمه فريق يوفنتوس الإيطالي في يوم 30-7 وذلك في تمام الساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و22:05 مساءً بتوقيت القاهرة, فيما سيكون لقائه الودي الآخير في معسكره الصيفي أمام فريق إشبيلية الإسباني في يوم 10-8 على أن يتم تحديد موعد المباراة لاحقاً, ومن ثم يبدأ الفريق مشواره في الدوري الإيطالي.