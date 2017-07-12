تعرف على جدول مباريات ميلان في معسكره الصيفي 2017 م

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واصل فريق ميلان الإيطالي تدريباته اليومية بمقر النادي في مدينة ميلانو, وذلك تحضيراً منه لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, والذي سينطلق بشكل رسمي في منتصف شهر أغسطس المقبل, ولكن وقبل ذلك سيخوض فريق الروسونيري معسكره الصيفي في دولة الصين وفي إطار المعسكر سوف يخوض لقائين وديين في إنتظار تحديد المزيد من المباريات الودية للفريق بعد عودته من جديد للقارة الأوروبية.

وفي لقائه الأول سوف يواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني في يوم 18-7 وذلك في تمام الساعة 14:20 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:20 ظهراً بتوقيت القاهرة, أما لقائه الثاني فسوف يكون أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في يوم 22-7 وذلك في تمام الساعة 12:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و11:35 صباحاً بتوقيت القاهرة.

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وفي منتصف شهر أغسطس سيبدأ الفريق مشواره في الدوري الإيطالي, على أن يقوم الإتحاد الإيطالي لكرة القدم بإجراء قرعة الموسم الجديد في الأيام القادمة, حتى يتسنى لجميع الأندية معرفة موعد مبارياتها من أجل التحضير لها بالشكل الأمثل.

وبالنسبة لفريق ميلان يُعد هذا الموسم الجديد مُختلفاً تماماً عن المواسم القليلة السابقة والتي عانى فيها الروسونيري وأنصاره بشكل كبير وفقدوا هيبتهم سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي, وذلك بالرغم من أن فريق ميلان هو ثاني أكثر الفرق تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا حيث يملك في خزائنه سبعة ألقاب وذلك خلف الملك فريق ريال مدريد الإسباني الذي أصبح يملك في خزائنه 12 لقباً.

ولعل ما يدفع جماهير نادي الروسونيري إلي التفاؤل من جديد هو تحرك إدارة النادي بشكل فعال للغاية في الميركاتو الصيفي الحالي, حيث تعاقد النادي حتى الآن مع 7 عناصر بازرة وهم المدافع الأرجنتيني موساكيو والمدافع الإيطالي أندريا كونتي ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو والمهاجم البرتغالي الواعد أندري غوميز والمهاجم الإيطالي فابيو بوريني, وفي مقابل كل ذلك فإن أبرز صفقة حتى الآن هي تجديد عقد حارس مرماه الإيطالي الواعد جانلويجي دوناروما حتى عام 2021 م.