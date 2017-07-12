موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في كأس مصر 2017 م

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يصطدم بطل الدوري المصري الممتاز فريق الأهلي بنظيره فريق وادي دجلة اليوم الأربعاء على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة, وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المارد الأحمر المباراة وهو مصحوباً بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما ضمن الفريق تأهله في مطلع الأسبوع الحالي إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وذلك عقب فوزه على حساب ضيفه فريق القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

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وبذلك أصبح فريق الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في المسابقات الأفريقية في العام الحالي, وذلك بعدما تم إقصاء فريق الزمالك من دور المجموعات من عمر مسابقة دوري أبطال أفريقيا, وهو ذات حال فريق سموحة أيضاً الذي تم إقصائه من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ولكن المارد الأحمر الآن يدخل تحدي جديد على الصعيد المحلي, حيث يرغب أبناء القلعة الحمراء في تخطي عقبة فريق وادي دجلة ثم تخطي عقبة المربع الذهبي, حتى يصل الفريق للدور النهائي لمحاولة إنهاء سيطرة غريمه فريق الزمالك على لقب الكأس والذي فاز به في أخر 3 مواسم.

ولقد قام الكابتن حسام البدري مدرب فريق الأهلي بإستدعاء قائمة مكونة من 23 لاعباً من أجل خوض المباراة والتي تضمنت, أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – مسعد عوض – سعد الدين سمير – رامي ربيعة – حسام غالي – حسام عاشور – عماد متعب – محمد هاني – كريم نيدفيد – علي معلول – أحمد حمدي – صالح جمعة – مؤمن زكريا – باسم علي – عمرو جمال – ميدو جابر – صبري رحيل – محمد نجيب – أكرم توفيق – عمرو بركات – أحمد ريان – جونيور أجاي.