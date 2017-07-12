محمد صلاح يواجه بعض المشاكل القانونية في إنجلترا

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صرح مدرب فريق ليفربول الألماني” يورغن كلوب” أن اللاعب المصري محمد صلاح المنضم حديثا إلى صفوف الريدز سوف يغيب عن لقاء الفريق أمام ترانمير روفرز اليوم لعدم حصول اللاعب علي تصريح العمل الخاص به.

هذا وقد نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول علي شبكة الانترنت أن يورغن كلوب المدير الفني للريدز صرح بأن صلاح متواجد في تدريبات الفريق ولكنه لم يتمكن لعب المباراة، لأنه يوجد سبب قانوني يمنعه من اللعب وهذا أمر واقع ويجب علي الجميع أن يتقبله في هذه الفترة، ويذكر أن المدير الفني لليفر قد أضاف أن إدارة الفريق سوف تعمل علي الحصول علي تصريح عمل أو تأشيرة اللاعب في أسرع وقت ولكن في البداية يجب الذهاب إلى باريس وترك اللاعب هناك لبضع أيام، وبعدها يقوم اللاعب بالعودة وتمنى المدير الفني للفريق يورغن كلوب الذي قد أصدر سابقا علي ضم اللاعب لإتمام الصفقة مع نادي روما الإيطالي أن يتمكن اللاعب من اللعب بشكل رسمي قريبا.

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الجدير بالذكر أن اللاعب محمد صلاح ، الذي قد انضم إلى صفوف نادي ليفربول الشهر الماضي، بعقد 5 مواسم قادم من فريق روما الإيطالي، سوف يضطر إلى مغادرة إنجلترا، والعودة مرة أخرى إلى فريقه بعد أن يتمكن من استكمال جميع الأوراق المطلوبة للحصول علي تصريح عمل أو تأشيرة لكي يدخل البلاد ويستطيع اللعب مع فريقه بشكل قانوني.