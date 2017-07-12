يوفنتوس يتعاقد رسمياً مع الجناح البرازيلي الواعد

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تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع الجناح البرازيلي الواعد دوغلاس كوستا قادماً من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة, وقام البرازيلي دوغلاس كوستا في صباح اليوم الأربعاء بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في مقر النادي الإيطالي على أن يتم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام في خلال الساعات القلية القادمة.

وبذلك يكون فريق يوفنتوس قد نجح في حسم ثاني صفقاته الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما كان قد تعاقد منذ 3 أسابيع تقريباً مع المهاجم التشيكي الواعد باتريك شيك قادماً من صفوف فريق سامبدوريا الإيطالي, ويأتي ذلك في إطار سعي المدرب ماسيمليانو أليغري لتدعيم صفوف فريقه من أجل الإستعداد للموسم المقبل بأفضل صورة ممكنة وخاصة في ظل التدعيمات التي تقوم بها الأندية المنافسة في الميركاتو الصيفي الحالي.

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حيث سيكون فريق يوفنتوس مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق, كما سيكون مُطالباً أيضاً بالمحافظة على لقبه بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي, أما هدف فريق السيدة العجوز الأسمى فهو بكل تأكيد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ومن جهته جاء قرار البرازيلي دوغلاس كوستا بالرحيل عن الفريق البافاري نظراً لعدم تمكنه من المشاركة بصفة أساسية تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي, مما أبعده عن صفوف المنتخب البرازيلي في الفترة الآخيرة وذلك قبل عام واحد فقط على إنطلاقة المونديال في روسيا.