تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في معسكره الصيفي 2017 م

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بدأ بطل أوروبا وإسبانيا فريق ريال مدريد الإسباني معسكره الصيفي إنطلاقاً من يوم الأثنين الماضي, حيث إجتمع كامل عناصر الفريق بإستثناء الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يحظى بفترة راحة إضافية بعد مشاركته في بطولة كأس القارات في شهر يونيو الماضي, وفي يوم أمس الثلاثاء إتجه الفريق الملكي تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الصيفي الذي سيتخلله 4 مباريات ودية من العيار الثقيل للميرنغي, وذلك تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م والذي سينطلق بشكل رسمي بالنسبة للفريق الملكي مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

وفي أول لقاء ودي له سيصطدم الفريق الملكي بنظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في يوم 23-7 وذلك في تمام الساعة 00:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و23:05 مساءً بتوقيت القاهرة, أما لقائه الثاني فسيكون أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في يوم 27-7 وذلك في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و05:35 صباحاً بتوقيت القاهرة.

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فيما سيكون لقائه الثالث المنتظر أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة في موقعة الكلاسيكو في يوم 30-7 وذلك في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, بينما سيكون لقائه الرابع والآخير أمام فريق نجوم الدوري الأمريكي في يوم 3-8 وذلك في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة.

ومن بعد ذلك سيتجه الفريق الملكي عائداً بإتجاه القارة الأوروبية لبداية موسمه رسمياً وذلك في يوم 8-8 حينما يواجه فريق مانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبي, وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة, على أن يعود بعدها إلي إسبانيا من أجل الإستعداد لخوض موقعة الكلاسيكو من جديد ولكن هذه المرة بطابع رسمي وفي مناسبتين.

حيث يأتي ذلك في إطار في كأس السوبر الإسباني, علماً بأن موقعة الذهاب سوف تكون على ملعب الكامب نو في يوم 12-8 فيما ستكون موقعة الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابيو في يوم 15-8, على أن يتم تحديد موعد كلاً من اللقائين فيما بعد.