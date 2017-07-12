أرسنال يقترب من التعاقد رسمياً مع نجم موناكو الواعد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم سيقضيها اللاعب الفرنسي رفقة الفريق اللندني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن راتب اللاعب الأسبوعي سوف تصل قيمته إلي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني, وذلك في محاولة من إدارة النادي اللندني لإغراء اللاعب الفرنسي الواعد بالرحيل عن إمارة موناكو, علماً بأن إدارة نادي أرسنال كانت قد قدمت في خلال الأسبوعين الماضيين عرضين لفريق موناكو.

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وكانت قيمة العرض الأول هي 30 مليون جنيه إسترليني فيما كانت قيمة العرض الثاني هي 40 مليون جنيه إسترليني, ولكن إدارة نادي موناكو رفضت كلاهما بشكل قاطع إلا أن إصرار النادي اللندني يبدو كبيراً للغاية من أجل الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي في الصيف الحالي, وذلك بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سوف تكون هي الصفقة الثانية الرسمية للفريق اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك بعدما تعاقد النادي رسمياً في الأسبوع الماضي مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 52,6 مليون جنيه إسترليني في أغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.