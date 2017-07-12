تعرف على جدول مباريات برشلونة في معسكره الصيفي 2017 م

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عاد فريق برشلونة الإسباني إلي التدريبات الجماعية بمقر النادي الكتالوني بحضور جميع نجومه وتحت قيادة مدربه الجديد الإسباني إرنيستو فالفيردي, وذلك من أجل التحضير لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م والذي سينطلق بشكل رسمي بالنسبة لفريق برشلونة في منتصف شهر أغسطس المقبل, ولكن وقبل ذلك سيُسافر الفريق الكتالوني إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض معسكره الصيفي والذي سيخوض فيه 3 مباريات ودية من العيار الثقيل.

والبداية ستكون في يوم 23-7 حينما يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك في تمام الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و00:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, أما لقائه الثاني فسوف يكون أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في يوم 27-7 وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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فيما سيكون لقائه الآخير في الولايات المتحدة الأمريكية أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة في موقعة الكلاسيكو التي ستشهدها ولاية ميامي, وذلك في يوم 20-7 في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة, ومن ثم سيعود بعدها الفريق الكتالوني إلي إسبانيا ليخوض أخر مبارياته الودية في معسكره الإعدادي حينما يستقبل فريق شابيكوينسي البرازيلي على ملعب الكامب نو في إطار كأس جوان غامبر, وذلك في يوم 8-7 على أن يتم تحديد موعد المباراة لاحقاً.

أما إنطلاقة موسمه بشكل رسمي فسوف تكون في يوم 12-8 حينما يستقبل غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو على ملعب الكامب نو وذلك ضمن ذهاب كأس السوبر الإسباني, بينما ستُقام موقعة الإياب في يوم 15-8 على ملعب سانتياغو بيرنابيو على أن يتم تحديد موعد كلاً من اللقائين فيما بعد.