نجم أرسنال يؤكد رغبته في البقاء في لندن

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أكد النجم الألماني وصانع الألعاب مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بأنه سعيد للغاية بالتواجد رفقة فريق كبير مثل فريق أرسنال, مُشيراً إلي أنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل.

كما أكد النجم مسعود أوزيل أيضاً بأنه يُركز في الوقت الحالي في معسكر فريقه في أستراليا, حتى يكون جاهزاً وفي أفضل حالاته مع إنطلاقة الموسم المقبل في مطلع شهر أغسطس المقبل, ولكنه وفي الوقت ذاته أكد أنه فور عودة بعثة الفريق إلي العاصمة الإنجليزية لندن فسوف يقوم بالإجتماع مع إدارة النادي اللندني من أجل مناقشة بنود عقده الجديد مع الفريق.

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وجائت تصريحات الألماني مسعود أوزيل لوسائل الإعلام خلال معسكر فريقه في أستراليا من أجل إنهاء التكهنات حول مستقبله بعد العديد من الشائعات التي أكدت مؤخراً إقتراب رحيله عن النادي, وخاصة وأن عقده الحالي مع الفريق اللندني يتبقى فيه عاماً واحداً فقط على الإنتهاء أي مع صيف العام المقبل 2018 م.

ومن جهته كان الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال قد أكد بدوره يوم أمس الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده فور وصول الفريق إلي أستراليا أن كلاً من الثنائي الألماني مسعود أوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز سيقومان بتجديد عقدهما قريباً مع الفريق اللندني.

لتبدأ جماهير نادي أرسنال الآن في التفكير فعلياً في إمكانية فريقها وقدرته في الموسم المقبل على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من قوة المنافسة في الموسم القادم تحديداً.