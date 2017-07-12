أتليتكو مدريد يتعاقد رسمياً مع قائد إشبيلية فيتولو

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أعلن فريق أتليتكو مدريد الإسباني عن تعاقده رسمياً مع النجم الإسباني فيكتور بيريز فيتولو قادماً من صفوف فريق إشبيلية الإسباني, وذلك بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف عام 2022 م بعدما قام نادي الروخي بلانكوس بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

هذا ولن يتمكن الإسباني فيتولو من المشاركة رفقة فريقه الجديد أتليتكو مدريد في الدور الأول من عمر الموسم المقبل, وذلك بسبب عقوبة الإتحاد الدولي لكرة القدم بإتجاه النادي والتي تحرمه من إجراء أي تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, مما سيجعل نادي أتليتكو مدريد يقوم بإعارة لاعبه الجديد إلي صفوف فريق لاس بالماس الإسباني, على أن يعود من جديد إلي العاصمة مدريد في شهر يناير المقبل من عام 2018 م عقب إنتهاء فترة العقوبة.

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وبذلك يكون فريق أتليتكو مدريد قد نجح في إتمام أولى صفقاته في الصيف الحالي بالرغم من عقوبة الفيفا المُسلطة عليه, وذلك بعد مفاوضات طويلة إستمرت مع إدارة نادي إشبيلية والذي رفض في نهاية المطاف رحيل قائده فيتولو عن صفوف الفريق وحاول أيضاً تجديد عقده, ولكن رغبة اللاعب في النهاية هي التي حسمت الصفقة ودفعت إدارة نادي أتليتكو مدريد لدفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده من أجل الظفر بخدماته.

ومن المنتظر أن يحسم نادي الروخي بلانكوس ثاني صفقاته الرسمية قريباً للغاية وذلك من خلال التوقيع مع مهاجمه السابق الإسباني دييغو كوستا قادماً من فريق تشيلسي الإنجليزي.